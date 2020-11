Home

6 Novembre 2020

Porto, presentato il master “Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics”

Il nuovo Master di I livello si presenta alle imprese e alle associazioni di categoria

Livorno 6 novembre 2020

Nei giorni scorsi è stato presentato alle imprese del cluster portuale e logistico, e alle associazioni di categoria, il Master di I livello; Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics,

Il master è nato su idea di Federmanager e sviluppato nell’ambito dell’iniziativa ForMare Toscana dall’Università di Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il Master si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e le competenze pratiche necessarie per affrontare consapevolmente le sfide del settore Marittimo-Portuale e Logistico e di cogliere le opportunità di innovazione che le tecnologie 4.0 offrono al sistema industriale; si rivolge a neolaureati e professionisti che vogliono realmente innovare il management del settore portuale.

Il master adotta la formula PART-TIME con inizio delle attività il 27 Febbraio 2021.

Le iscrizioni, già aperte, sono consentite entro l’11 gennaio 2021, ed il percorso didattico prevede una parte, di 300 ore; da svolgersi tramite lezioni frontali, ed un’altra, di 500 ore, da svolgersi in tirocinio presso aziende dei settori di riferimento.

A copertura parziale del costo del corso, che è pari a 4.000 euro per i partecipanti e 2.000 euro per i soggetti uditori; sono a disposizione dall’Università di Pisa 4 borse di studio pari a 1.200 euro

Le borse di studio saranno attribuite sulla base della certificazione ISEE per l’anno 2020.

È inoltre possibile ricorrere ai voucher finanziati dalla Regione Toscana, sino a un massimo di 2.000 euro per i manager d’azienda e sino a 4.000 euro per giovani laureati toscani fino a 34 anni che possiedano un ISEE di importo non superiore ai 36.000 euro.

È disponibile anche un sito web dedicato, contenente tutte le informazioni utili sul Master stesso, all’indirizzo www.masterport40.it

Con grande soddisfazione per gli organizzatori, ha partecipato all’iniziativa anche il neo assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, con deleghe all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, che, nel confermare il rapporto di supporto e collaborazione instaurato con la giunta uscente, ha espresso parole di particolare apprezzamento e condivisione per l’iniziativa.