Porto Pulito e MisterGreen puliranno gli scogli del moletto di Ardenza

27 Giugno 2025

Associazione Livorno Porto Pulito e Mr. Green puliranno domani, sabato 28 giugno il moletto di

Ardenza, dalle 9,00 in poi.

Uno dei luoghi più belli della nostra passeggiata a mare, costantemente invaso da

bottigliette, contenitori, bicchieri di plastica incastrati fra gli scogli.

Del resto, circa l’80% dei rifiuti che troviamo sulla spiaggia sono costituiti da plastica.

Fino a 13 milioni di rifiuti plastici finiscono in acqua ogni anno e sono 86 milioni di tonnellate

quelli già riversati nei nostri mari, buona parte sedimentati sui fondali.

Il tema della plastica sta finalmente suscitando attenzione anche in questa città, anche

a livello istituzionale. Al di là dell’inciviltà di chi la abbandona in natura, serve una adeguata

consapevolezza sul fatto che la plastica non va (solo) dispersa. Non va prodotta, né acquistata.

Non si tratta soltanto dei contenitori usa e getta, ma di una diffusione irresponsabile del

packaging e dell’uso industriale delle plastiche. La stessa filiera tessile ad esempio ne è

altamente responsabile: le microfibre presenti soprattutto nei capi fast fashion infatti finiscono

nello scarico quando mettiamo i nostri indumenti sintetici in lavatrice. Un carico medio può

rilasciare nell’acqua circa 700.000 fibre di microplastica che finiscono per accumularsi nei

letti dei fiumi o per essere trasportate in mare.

Negli ultimi venti anni, la produzione globale è raddoppiata, da 234 milioni di tonnellate

nel 2000 alla strabiliante cifra di 460 Mt nel 2019, cosicché anche i rifiuti di plastica sono più

che raddoppiati, da 156 Mt nel 2000, a 353 Mt nel 2019.

La ragione di questo scempio è come sempre il profitto industriale e commerciale,

contro cui possiamo e dobbiamo adottare comportamenti adeguati: acquisti responsabili,

riuso, rifiuto della plastificazione fisica e culturale delle nostre vite.

Sabato mattina, dalle 9,00 alle 11,00 non ci limiteremo a raccogliere rifiuti, ma

forniremo informazioni alla cittadinanza nel nostro gazebo.

