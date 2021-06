Porto, rimessa a nuovo la via di uscita dal Varco Valessini

Cronaca

23 Giugno 2021

Livorno 23 giugno 2021

Il porto dei forestali e delle merci varie ha ora una strada tutta nuova per il transito dei camion e mezzi in uscita dal Varco Valessini.

La strada presentava zone con diversi grado di ammaloramento che necessitavano di interventi di risanamento degli strati di fondazione e della strato superficiale in conglomerato bituminoso. In circa un mese, la ditta Di Gabbia ha rimesso a nuovo questa importante arteria del porto commerciale. Gli interventi avviati per conto dell’AdSp hanno consentito l’eliminazione di avvallamenti, buche e fessurazioni anche profonde.

Sono dunque state ristabilire le condizioni di sicurezza della viabilità. Non solo. La carreggiata è stata inoltre allargata, passando dai precedenti 9 metri agli attuali 12. L’opera di ampliamento ha un duplice obiettivo: renderne più sicuro l’attraversamento e consentire l’eventuale realizzazione di una viabilità a doppio senso di circolazione nel caso in cui il Comune decidesse, come nelle previsioni, di ristrutturare il ponte di accesso al Varco Valessini, attualmente unica via di accesso al varco Valessini.

Il costo dell’intervento è stato di € 149.930,00, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza.