Porto: salvato da Anpana gabbiano “inzuppato” di petrolio, ma dov’era tutto quel petrolio?

5 Agosto 2022

Livorno 5 agosto 2022 – Porto: salvato da Anpana gabbiano “inzuppato” di petrolio, ma dov’era tutto quel petrolio?

Nella giornata di ieri, su chiamata di alcuni operatori di Aamps, Anpana Livorno è intervenuta sugli Scali della Darsena per catturare un pullo di gabbiano “letteralmente interamente inzuppato nel petrolio” come racconta il presidente dell’associazione, Franco Fantappiè che materialmente ha catturato il volatile.

Il pullo, ha passato la notte e questa mattina è stato portato al centro Cruma per essere assistito.

La domanda che sorge spontanea è anche: ma tutto quel petrolio per “inzuppare” così un pullo di gabbiano dov’era? Dal momento che un volatile è così pieno di petrolio, non vola più, pertanto è presumibile che l’olio dov’è caduto sia nelle vicinanze del porto

C’era una chiazza d’olio sversata in porto? Se si chi l’ha sversata? E se non c’era, come ha fatto a ridursi così? Si è tuffato in barile di petrolio lasciato aperto? E se si, perchè si lasciano barili o contenitori di petrolio aperti?

Purtroppo ad ora non è dato sapere una risposta ufficiale

