Home

Cronaca

Porto, Sindacati: Sciopero lavoratori Seatrag congelato

Cronaca

11 Luglio 2023

Porto, Sindacati: Sciopero lavoratori Seatrag congelato

Livorno 11 luglio 2023 – Porto, Sindacati: Sciopero lavoratori Seatrag congelato

Lo sciopero di 48 ore dei lavoratori Seatrag che era stato programmato a partire dalle ore 0.00 di domani martedì 11 luglio è stato per il momento congelato.

Pochi minuti fa abbiamo infatti ricevuto un invito da parte della Prefettura di Livorno a sedersi intorno a un tavolo insieme ai vertici Seatrag e all’Autorità di sistema portuale per cercare di ricomporre la situazione.

L’incontro si terrà domani martedì 11 luglio alle ore 9.30 in Prefettura a Livorno.

In concomitanza allo svolgimento del tavolo i lavoratori Seatrag non avviati in turno effettueranno un presidio davanti alla Prefettura (è stato pertanto annullato il presidio che era stato inizialmente programmato nei pressi della rotatoria che precede l’ingresso in Darsena Toscana).

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Dino Keszei (Fit-Cisl)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin