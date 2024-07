Home

Politica

Porto, targhe prova e occupazione, Potenti si rivolge al suo Governo e spera in correttivi

Politica

18 Luglio 2024

Porto, targhe prova e occupazione, Potenti si rivolge al suo Governo e spera in correttivi

Livorno 18 luglio 2024 – Porto, targhe prova e occupazione, Potenti si rivolge al suo Governo e spera in correttivi

Targhe prova, Potenti (Lega): C’è interessamento MiT, porto Livorno da preservare

“Come avevo promesso, nell’ambito dell’esame in Commissione Trasporti del ddL n.1086 sul nuovo codice della strada, ho affrontato il tema dell’entrata in vigore del regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli che rischia di avere conseguenze sull’occupazione nel settore del trasferimento auto da banchina ai piazzali fuori dal porto.

La realtà di Livorno è la più coinvolta da queste ripercussioni perché il porto labronico è primo in Italia per il traffico automobilistico di vetture nuove.

Grazie ad un rapido interessamento del Ministero dei Trasporti; la particolare situazione che caratterizza il flusso di sbarco ed imbarco di autovetture non immatricolate che ha su Livorno una delle principali concentrazioni di attività e di numeri di transiti verso gli autoparchi, si confida possa essere preservata.

In questa direzione va l’ordine del giorno da me presentato con il collega Germanà che punta ad individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Trasporti a Palazzo Madama.