Cronaca

9 Marzo 2023

Porto, ubriaco fermato col taser alla calata Sgaraglino

Livorno 9 marzo 2023 – Porto, ubriaco fermato col taser alla calata Sgaraglino

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, si sono verificati momenti di tensione alla Calata Sgarallino, nel porto di Livorno.

Un 37enne di origine rumena, in evidente stato di alterazione a causa dell’alcol, ha iniziato a dare in escandescenza salendo sopra il gabbiotto della Porto 2000 brandendo un bastone.

Per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, gli addetti alla sicurezza hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polmare, seguiti dai vigili del fuoco, due volanti della polizia e un’ambulanza della Svs.

Gli agenti hanno cercato di convincere l’uomo a scendere dal gabbiotto, ma senza successo. Poiché il 37enne continuava ad agitarsi, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti, gli agenti hanno dovuto immobilizzarlo con il taser.

Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato consegnato ai volontari della Svs e portato in ospedale per accertamenti. Al termine delle formalità di rito, scatterà la denuncia per il 37enne.

