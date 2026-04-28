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Cronaca

“Porto, una bella risposta a chi voleva interferire”. Il commento di Salvetti alla nomina di Danieli a segretario generale AdSP

Cronaca

28 Aprile 2026

“Porto, una bella risposta a chi voleva interferire”. Il commento di Salvetti alla nomina di Danieli a segretario generale AdSP

Livorno, 28 aprile 2026 “Porto una bella risposta a chi voleva interferire”. Il commento di Salvetti alla nomina di Danieli a segretario generale AdSP

La nota del sindaco Luca Salvetti relativa alla nomina del segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale:

“La nomina di Danieli a segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale è estremamente positiva e ha una duplice valenza. Da una parte segna il lavoro puntuale che sta portando avanti il presidente Gariglio nella riorganizzazione complessiva dell’ente che è stato chiamato a dirigere, dall’altra sottolinea con forza che questa riorganizzazione non poteva essere solo il frutto di un accordo politico, ma doveva avere contenuti e riferimenti tecnici legati a competenze ed esperienze maturate nel settore portuale.

Il presidente Gariglio ha opportunamente deciso di procedere in questa direzione dando forza alla futura gestione dello scalo marittimo.

Una bella risposta a chi voleva interferire in una scelta esclusiva prerogativa della presidenza dell’Autorità. Il comitato portuale e all’interno di esso, il rappresentante del Comune, ha sostenuto e avvallato questo iter scelto da Gariglio”.