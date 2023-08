Home

Elba

1 Agosto 2023

Portoferraio, 25enne denunciato per guida in stato di ebrezza

Isola d’Elba (Livorno) 1 agosto 2023

In questo periodo estivo di piena affluenza turistica, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha disposto l’intensificazione dei servizi da parte dei militari dell’Isola d’Elba, con attività di controllo estesa anche al mare con la motovedetta dell’Arma.

Solo nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati dai militari elbani oltre 30 interventi su richieste pervenute tramite il 112NUE.

L’attività preventiva che ha visto coinvolte diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso di identificare solo nella notte di domenica 49 persone, controllare 26 veicoli, 30 obiettivi sensibili ed 8 esercizi pubblici.

Un 25enne italiano, controllato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile alla guida della sua auto in Portoferraio è risultato avere un tasso alcolico oltre il doppio del limite previsto, pari cioè a 1,06 g/l; per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Dall’inizio di quest’anno gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica 35 persone.

A seguito di un sinistro stradale, invece, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno accertato che il veicolo coinvolto, uscito autonomamente di strada, era stato illecitamente potenziato e, pertanto, al conducente è stata ritirata la carta di circolazione e comminata una sanzione pari a € 430.

