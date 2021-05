Home

2 Maggio 2021

Portoferraio: a fuoco 4 auto nella notte, danneggiato anche un edificio

Livorno 2 maggio 2021

Questa mattina intorno alle ore 04.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Hugo a Portoferraio (Isola d’Elba) per un incendio

L’incendio ha coinvolto 4 auto parcheggiate davanti ad un palazzo. Tre delle quattro auto sono andate comletamente distrutte.

A causa delle fiamme la facciata dell’edificio ha riportato danni rilevanti e fortunatamente non risultano persone coinvolte

Gli accertamenti sulle cause dell’incendio sono ancora in corso

