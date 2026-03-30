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Portoferraio: carabinieri e finanzieri uniti per il Precetto Pasquale nella chiesa di San Rocco

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30 Marzo 2026

Portoferraio: carabinieri e finanzieri uniti per il Precetto Pasquale nella chiesa di San Rocco

Isola d’Elba (Livorno) 30 marzo 2026 Portoferraio: carabinieri e finanzieri uniti per il Precetto Pasquale nella chiesa di San Rocco

Un momento di raccoglimento spirituale e di forte coesione istituzionale si è tenuto presso la Chiesa di San Rocco dove si è celebrato il tradizionale precetto pasquale, l’appuntamento liturgico che ogni anno raduna le donne e gli uomini in uniforme prima delle festività pasquali.

La funzione eucaristica ha visto la partecipazione di una rappresentanza di Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia in servizio che in quiescenza.

La Santa Messa è stata officiata da Don Pietro Folino Gallo e Don Antonio Di Savino, rispettivamente Cappellano militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alla presenza del Sindaco e del Vice sindaco di Portoferraio e dei Comandanti dei reparti di stanza sull’isola d’Elba dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La cerimonia si è conclusa con le letture della Preghiera del Finanziere e della Preghiera del Carabiniere.