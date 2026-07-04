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Portoferraio deviazioni linee autobus per manifestazione “Nastro rosa tour”

Elba

4 Luglio 2026

Portoferraio deviazioni linee autobus per manifestazione “Nastro rosa tour”

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 4 luglio 2026

at- autolinee toscane informa che a Portoferraio (LI), dal 5 luglio al 10 luglio 2026, per la manifestazione “Nastro rosa tour”, saranno deviate le Linee bus 1 – 2 – 3 – 7 – 11 (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-portoferraio-nastro-rosa-tour) .

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus at-bus.it/app. Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di at-autolinee toscane: Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube. È possibile contattare at anche via telefono chiamando o il numero verde: 800 14 24 24 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 o il numero fisso*: 055 51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 (*i costi seguiranno il piano telefonico del proprio operatore). Le persone a mobilità ridotta hanno il numero dedicato 800 14 24 25 tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00.