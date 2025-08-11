Home

Portoferraio, donata al comando dei carabinieri l’immagine della Patrona Virgo Fidelis

11 Agosto 2025

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 11 agosto 2025 Portoferraio, donata al comando dei carabinieri l’immagine della Patrona Virgo Fidelis

In un gesto carico di significato e riconoscenza, Gianluca Ciummei ha donato una raffinata scultura raffigurante la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza del profondo rispetto e della stima verso l’opera quotidiana svolta dai Carabinieri a tutela della comunità.

La Virgo Fidelis, la “Vergine Fedele”, è da sempre un simbolo di protezione e fedeltà, divenuta ufficialmente patrona dell’Arma nel 1949. La sua figura incarna i valori di dedizione, lealtà e coraggio che contraddistinguono i Carabinieri, impegnati ogni giorno a garantire sicurezza e legalità sul territorio nazionale.

La festa della Virgo Fidelis, celebrata il 21 novembre, rappresenta un momento di riflessione sul ruolo prezioso che l’Arma svolge nella società italiana. La scultura, nel corso della consegna ufficiale è stata benedetta da don Giovanni, vice parroco del Duomo di Portoferraio, che ha colto l’occasione per ringraziare i Carabinieri per la loro costante opera di “rassicuratori sociali” e per il prezioso contributo che offrono alla comunità, portando sicurezza e serenità nelle vite di tutti.

La donazione è avvenuta nel corso di una breve e sobria cerimonia non aperta al pubblico presso la caserma sede del Comando Compagnia di Portoferraio.

Il signor Ciummei ha sottolineato, alla presenza dei suoi familiari che hanno presenziato all’evento, come questo dono voglia essere un segno tangibile di vicinanza e gratitudine verso tutti quei Carabinieri che, con impegno e sacrificio, proteggono ogni giorno i cittadini, in quel legame imprescindibile tra i Carabinieri e le comunità.

