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Portoferraio, il Roan di Livorno partecipa all’operazione Mare Pulito

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30 Aprile 2026

Portoferraio, il Roan di Livorno partecipa all’operazione Mare Pulito

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 30 aprile 2026 Portoferraio, il Roan di Livorno partecipa all’operazione Mare Pulito

Nell’ambito del progetto educativo e ambientale “Mare Pulito 2026” promosso dall’Associazione Diving Elbani “Elba CED”, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Livorno ha preso parte all’evento svoltosi il 28 aprile presso la spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio, rivolto principalmente alle scuole con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela del mare e dell’ecosistema costiero, con il coinvolgimento di studenti, cittadini e realtà associative del territorio.

Nel corso della manifestazione è stato allestito uno spazio espositivo dedicato alle attività di polizia del mare svolte dal Corpo, con proiezione di contenuti video e presentazione delle attrezzature impiegate dal personale specializzato che opera nei servizi subacquei, per approfondire con i visitatori le principali attività svolte dal comparto aeronavale per prevenire i danni all’ambiente marino e controllare i tratti di mare prospicenti il litorale toscano e delle isole dell’arcipelago.

I sommozzatori della Stazione Navale di Livorno supportati da una vedetta della Sezione Operativa Navale di Portoferraio hanno quindi effettuato una ricognizione dei fondali nello specchio acqueo antistante la spiaggia delle Ghiaie, in collaborazione con personale subacqueo dell’Associazione Diving Elbani “Elba CED”, con i quali sono stati recuperati circa 400 chilogrammi di rifiuti sommersi, costituiti prevalentemente da materiali plastici, residui tessili, frammenti metallici e altri detriti depositati sul fondale, concorrendo a conseguire le finalità dell’iniziativa di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della salvaguardia del mare, promuovere azioni concrete di pulizia delle spiagge, educare alla riduzione dei rifiuti e al corretto smaltimento, favorire la partecipazione attiva e il lavoro di squadra.

Le attività si sono svolte anche nella spiaggia di Naregno (Capoliveri), spiaggia “Del Moletto” e spiaggia “Del Capitanino” (Marciana Marina), in collaborazione con il Comune di Capoliveri, Comune di Portoferraio, Comune di Marciana Marina, Pro Loco Capoliveri, Pro Loco Marciana Marina, Pro loco Portoferraio, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Pubblica Assistenza, Reef Check Italia onlus, Capitaneria di Porto, ESA, Nucleo Sommozzatori Reparto Operativo Aereonavale di Livorno Guardia di Finanza, Protezione civile Capoliveri NOVAC, Commercianti del paese di Marciana Marina, Marciana Marina Rent Boat, Cantieri Marinesi, Campo boe da Massimo, Pontile residenti Marciana Marina, Circolo della vela Marciana Marina, Porto di Marciana Marina.

L’iniziativa ha riscosso un grandissimo apprezzamento da parte dei giovani partecipanti (234 di cui 80 presso la spiaggia delle ghiaie) e dei docenti della Scuola Primaria di Capoliveri, Scuola Secondaria di primo grado Comune di Capoliveri e Porto Azzurro, Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di Marciana Marina, Primaria e Secondaria del Comune di Portoferraio, oltre che della cittadinanza intervenuta, trasformando una giornata di volontariato in un potente strumento educativo e formativo in favore della tutela dell’ambiente, che non è solo un dovere istituzionale, ma una responsabilità condivisa, favorendo l’interazione tra i ragazzi e le istituzioni con cui hanno lavorato fianco a fianco per la salvaguardia delle specie e dell’ecosistema marino, corrispondendo alle finalità del progetto “Mare Pulito 2026”.

La Guardia di finanza attraverso il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno opera costantemente per prevenire e contrastare gli illeciti ambientali tanto a terra quanto in mare, promuovendo la cultura della legalità, del rispetto e della tutela della biodiversità marina, patrimonio inestimabile dell’arcipelago toscano.