Portoferraio, la Capitaneria di porto premia 8 studenti di “alternanza scuola lavoro”

20 maggio 2020

Portoferraio (Elba, Livorno) 20 maggio 2020 -Progetto P.C.T.O. “Percorsi per le Competenze Trasversali e perl’Orientamento” Anno 2020.

Anche quest’anno, durante lo scorso mese di febbraio, la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha aperto le proprie porte agli studenti dell’Istituto Scolastico Superiore “R. Foresi” per lo svolgimento del progetto meglio conosciuto come “alternanza scuola lavoro”.

A testimonianza ed a sugello di questa suggestiva esperienza, il giorno 12

maggio 2020, in sede di videoconferenza a causa delle note limitazioni, è stato virtualmente rilasciato ad otto studenti, con la partecipazione dei propri tutor, un attestato di partecipazione dal Preside dell’Istituto Scolastico e dal

Comandante della Capitaneria di Porto.

Il progetto formativo si è potuto concretizzare grazie ad una Convenzione

tra l’Istituto Scolastico e la Capitaneria di porto previa autorizzazione del

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e con il coordinamento della Direzione Marittima della Toscana.

Gli otto giovani studenti elbani seguiti in ogni fase dal tutor formativo del

progetto, Guardiamarina (CP) Mirko LAURIA, hanno vissuto in prima persona

il funzionamento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nei compiti che quotidianamente svolge in materia di comando dei porti , di salvaguardia della vita umana in mare, di tutela della sicurezza della navigazione, di protezione dell’ambiente marino-costiero, di polizia demaniale marittima e di vigilanza sulle attività della pesca.