16 Ottobre 2024

Livorno 16 ottobre 2024 – Portoferraio, Tenerini (FI): ripristinare l’operatività dell’ufficio anche con una postazione mobile

“Da giorni l’ufficio postale di Portoferraio, nell’Isola d’Elba è chiuso. Ciò sta creando gravi disagi alla popolazione, specialmente a tutti i coloro i quali, anziani o disabili, sono impossibilitati a spostarsi.

Per tali ragioni chiediamo a Poste Italiane, qualora perdurasse questo stato di cose, di allestire una postazione mobile provvisoria, per consentire ai residenti di usufruire di un servizio indispensabile per la collettività”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini.