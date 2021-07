Home

Cronaca

Portuali giornalieri Intempo, lunedì 19 luglio presidio davanti alla sede di Confindustria

Cronaca

18 Luglio 2021

Portuali giornalieri Intempo, lunedì 19 luglio presidio davanti alla sede di Confindustria

Livorno 18 luglio 2021

Lunedì 19 luglio a partire dalle ore 15.45 i portuali giornalieri Intempo effettueranno un presidio davanti alla sede Confindustria di Livorno, in via Roma 54.

L’iniziativa – organizzata dal Nidil-Cgil – si svolgerà proprio in concomitanza alla riunione tra i soci di Alp e i vertici dell’agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo Intempo.

Sono 24 i portuali somministrati Intempo che da circa sei anni lavorano all’interno del nostro scalo con contratti giornalieri.

La condizione di precarietà di questi lavoratori è ormai diventata insostenibile e inaccettabile, serve una svolta concreta.

Chiediamo pertanto a gran voce che questi lavoratori possano finalmente stipulare contratti che diano la garanzia di una maggior stabilità.

Questo parallelamente alla continuazione e condivisione del percorso aperto in Adsp relativamente, in particolar modo, agli impegni in tema di assunzioni all’interno del sistema porto e al riconoscimento della professionalità dei lavoratori somministrati.

Al presidio dei portuali Intempo parteciperà anche una delegazione di rappresentanti della Filt-Cgil.

Monica Cavallini (vicesegretaria generale Cgil provincia di Livorno)

Giulia Biagetti (segreteria Nidil-Cgil provincia di Livorno)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin