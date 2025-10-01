Home

Cronaca

“Portuali livornesi 2– Israele 0”: dopo la nave delle armi anche la Zim lascia Livorno senza movimentazioni. Un segnale forte contro il genocidio del popolo palestinese

Cronaca

1 Ottobre 2025

“Portuali livornesi 2– Israele 0”: dopo la nave delle armi anche la Zim lascia Livorno senza movimentazioni. Un segnale forte contro il genocidio del popolo palestinese

I container Zim rimangono sul molo. USB: una vittoria dei lavoratori portuali

Portuali livornesi 2– Israele 0: dopo la nave delle armi anche la Zim lascia Livorno senza movimentazioni. Un segnale forte contro il genocidio del popolo palestinese

Livorno 1 ottobre 2025

A Livorno arriva un nuovo segnale forte e chiaro: le navi israeliane non trovano spazio né collaborazione. Dopo il caso della nave delle armi, che non ha potuto toccare terra grazie alla determinazione dei portuali, anche la Zim Virginia, nave commerciale della compagnia israeliana Zim, ha lasciato il porto senza aver potuto scaricare o imbarcare alcuna merce.

Un risultato reso possibile dalle proteste e dalla mobilitazione messe in atto dai lavoratori e dalle lavoratrici portuali e anche dai portuali dell’Articolo 17. I lavoratori sostenuti da tutte le sigle sindacali — Usb Livorno, Filt Cgil, Cisl e Uil — hanno dato vita a un fronte unito contro il transito di merci e armamenti collegati allo Stato israeliano.

Il messaggio è inequivocabile:

le armi destinate a Israele, che contribuiscono al genocidio del popolo palestinese perpetrato dal governo di Benjamin Netanyahu, non passano da Livorno. Ma non solo: lo stesso vale per le merci dirette o provenienti da Israele, come dimostra il caso concreto della Zim Virginia.

La mobilitazione livornese si inserisce in un contesto internazionale di crescente pressione civile e sindacale contro la complicità delle rotte commerciali con il conflitto in Medio Oriente. Con questa azione, i portuali riaffermano il loro ruolo di avamposto etico e politico: il porto di Livorno non sarà complice di traffici che alimentano guerre e ingiustizie.

La determinazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali livornesi non si ferma a un gesto simbolico, ma diventa pratica concreta di resistenza e solidarietà internazionale. Israele 0 – Livorno 2: un risultato che pesa ben oltre i confini del porto, e che parla al mondo intero.

Per Ceraolo Usb Livorno è una vittoria importante dei portuali livornesi