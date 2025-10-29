Home

Livorno 29 ottobre 2025 Portualità, Brilli (PD): Il fallimento politico della maggioranza di Governo

La scorsa settimana abbiamo assistito ad un ulteriore slittamento delle nomine dei presidenti della Autorità di Sistema Portuale in Commissione Senato. A questo ennesimo stop è seguita la firma del decreto di nomina di tre presidenti da parte del Ministro e Vicepremier Matteo Salvini. Firma preceduta da dichiarazioni che certificano il fallimento politico di questa maggioranza sul tema infrastrutturale e nello specifico sulla portualità. Il Ministro, probabilmente colto da rabbia e disappunto, ha confermato come lo stallo inaccettabile di mesi sulle nomine sia dovuto a logiche di spartizione politica interne alla maggioranza, indicando una responsabilità precisa in Forza Italia, colpevole di aver incagliato l’iter per “scelta politica”. La questione potrebbe essere derubricata a grottesco teatrino tutto interno al centro-destra se non avesse prodotto il blocco di tutta portualità italiana, ritardando investimenti e sviluppo economico e sociale sui territori, compreso quello livornese. E’ inaccettabile che progetti come la Darsena Europa vengano rallentati da beghe tutte interne alla maggioranza di Governo; irrispettoso verso lavoratori, operatori e istituzioni che sull’opera hanno sempre creduto, sostenendola politicamente ed economicamente. Sarebbe interessante conoscere l’opinione dell’onorevole Tenerini a riguardo, il cui partito in campagna elettorale organizzava convegni (ad uno dei quali era inizialmente prevista anche la partecipazione del Prefetto di Livorno; presenza al minimo discutibile vista l’imminente tornata regionale), mentre, a detta di un alleato di Governo, aveva la responsabilità politica dell’impasse sulle nomine dei Presidenti delle Autorità di Sistema.

Oggi è convocata una nuova seduta in Commissione Senato, che ci auguriamo sia risolutiva; per il territorio è necessario che il commissario Gariglio sia finalmente nominato Presidente, per poter essere messo nelle condizioni di svolgere a pieno le sue funzioni. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi, le partite che riguardano Livorno, la Toscana e l’intero Paese sono troppo importanti per essere bloccate dal pressappochismo della destra.

La brutta figura resta, così come la prova provata che questo Governo non abbia le competenze e la visione politica per portare avanti una progettualità volta alla crescita. In tale contesto desta preoccupazione che questa maggioranza voglia portare avanti una riforma sulla portualità, la cui bozza è circolata da qualche giorno, che prevederebbe l’istituzione di un ente centrale e centralista, la Porti d’Italia spa. Riforma che, ad una prima lettura, rischia di tradursi in un ulteriore irrigidimento burocratico, che toglie risorse, strumenti, e ruolo strategico alle attuali Autorità di Sistema, e, di conseguenza, ai territori. Inaccettabile anche, che non si accenni minimamente ai temi del lavoro portuale, quali lo sblocco dei fondi per l’accompagnamento pensionistico e il riconoscimento del lavoro portuale come usurante; misure che non graverebbero minimamente sulle casse dello Stato, ma che darebbero risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori portuali, e che contribuirebbero a quel ricambio generazionale, tanto necessario alla produttività e alla tutela della dignità del lavoro nei porti.

Come Unione Comunale PD Livorno siamo convinti che queste tematiche debbano prevedere un confronto vero e costruttivo, che coinvolga rappresentanze sindacali, categorie economiche e operatori portuali; e continueremo a promuovere iniziative aperte alla discussione, convinti dell’importanza strategica del nostro porto e dell’infrastrutturazione del territorio, per uno sviluppo sociale ed economico coerente, nella valorizzazione del bene pubblico.

Il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno, Alberto Brilli

