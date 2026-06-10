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Cronaca

Portualità, il Consiglio regionale si esprime contro la riforma del Governo

Cronaca

10 Giugno 2026

Portualità, il Consiglio regionale si esprime contro la riforma del Governo

Livorno 10 giugno 2026

Portualità, il Consiglio regionale si esprime contro la riforma del Governo. Franchi (PD): “Rischi di ridimensionamento per i porti toscani, si sottraggono risorse vitali al territorio”

Il sistema portuale toscano rischia di essere pesantemente ridimensionato e privato della sua autonomia finanziaria e gestionale. Il Consiglio regionale raccoglie l’allarme lanciato da Alessandro Franchi, consigliere del Partito Democratico, approvando una sua mozione che impegna la giunta regionale a contrastare il nuovo Disegno di Legge del Governo sulla governance portuale.

Al centro della contestazione c’è la nascita di «Porti d’Italia S.p.A.», una società per azioni che, secondo la riforma, andrebbe a centralizzare competenze strategiche oggi in capo alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), sottraendo loro risorse umane e finanziarie.

«Siamo di fronte a un arretramento senza precedenti rispetto ai principi della Legge 84/94» ha detto Alessandro Franchi intervenendo in aula «Questa riforma non affronta le criticità del settore, ma sceglie la strada del centralismo verticistico, svuotando di funzioni i territori. Per la Toscana significa mettere a rischio la capacità operativa di scali strategici come Livorno, Carrara, Piombino e dell’Elba, compromettendo la manutenzione, la sicurezza e grandi investimenti come la Piattaforma Europa, fondamentale per la competitività internazionale della nostra regione». È quanto dichiara Alessandro Franchi, consigliere regionale Pd a margine dell’approvazione della mozione In merito ai riflessi negativi in termini di logistica, industria e sviluppo sociale, economico e territoriale della Toscana derivanti dall’approvazione del Disegno di legge del Governo sulla governance portuale

I numeri citati nella mozione delineano uno scenario preoccupante per la Toscana. Secondo uno studio di Assoporti, l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale (che comprende gli scali di Livorno, Piombino e dell’Elba) perderebbe circa 20 milioni di euro all’anno, che verrebbero trasferiti alla nuova S.p.A. nazionale. A questo si aggiunge il previsto trasferimento del 25% del personale e di circa il 40% delle entrate derivanti da canoni demaniali e tasse portuali.

La mozione, quindi, evidenzia come la trasformazione della governance in una società per azioni possa esporre infrastrutture vitali a interessi privati, anche internazionali, riducendo il controllo pubblico su snodi logistici essenziali per la sovranità economica nazionale.

«Non possiamo permettere che le risorse generate dai nostri territori vengano scippate per alimentare una Spa centralizzata che ignorerà le specificità locali. Con il voto favorevole alla nostra mozione, abbiamo impegnato la giunta toscana ad attivarsi immediatamente nei confronti del Governo per scongiurare questo accentramento e per aprire un confronto serrato con le Regioni e le parti sociali. La difesa del lavoro e dello sviluppo della costa toscana – conclude Franchi – per noi rimane una priorità».