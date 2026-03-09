Home

Pos e registratori di cassa, scatta l’obbligo di collegamento: Confcommercio invita le imprese a verificare

9 Marzo 2026

Livorno 9 marzo 2026 Pos e registratori di cassa, scatta l’obbligo di collegamento: Confcommercio invita le imprese a verificare

È attiva la procedura che consente agli esercenti di mettersi in regola con il nuovo obbligo di collegamento tra Pos e registratori telematici. Una novità introdotta dalla legge di bilancio che punta a rendere coerenti i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Confcommercio Livorno invita quindi le imprese del territorio a verificare tempestivamente la propria posizione per evitare errori o ritardi nell’adeguamento.

«Parliamo di un adempimento da non sottovalutare – spiega il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli – perché il mancato collegamento tra Pos e registratore telematico può comportare sanzioni da mille a quattromila euro. È quindi importante che le imprese controllino subito la propria situazione e, se necessario, si attivino per mettersi in regola nei tempi previsti».

La nuova procedura consente di registrare il collegamento tra i dispositivi attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Per i Pos già attivi a inizio anno è previsto un periodo limitato di tempo per effettuare la comunicazione, mentre per i nuovi dispositivi l’operazione dovrà essere eseguita entro i termini stabiliti dopo l’attivazione.

«Il consiglio è di non aspettare l’ultimo momento – aggiunge Federico Pieragnoli –. Il rischio non è solo quello delle sanzioni, ma anche di trovarsi impreparati davanti a controlli sempre più automatizzati sui pagamenti elettronici».

Gli uffici di Confcommercio Livorno restano a disposizione delle imprese associate per fornire assistenza e chiarimenti sulla procedura di registrazione e sugli adempimenti previsti dalla normativa.