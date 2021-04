Home

13 Aprile 2021

Positivo al covid esce a fare la spesa, denunciato e multato dopo una segnalazione

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 aprile 2021

Residente positivo al covid-19 sorpreso fuori casa

A seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo in data 08/04/2021 con la quale si riferiva che:

un cittadino residente a Rosignano Solvay e positivo al covid-19 non rispettava l’obbligo di isolamento domiciliare disposto dall’azienda USL Toscana Nord/Ovest; gli agenti del suddetto Comando hanno organizzato dei controlli per tutelare la salute pubblica.

Il giorno successivo gli agenti hanno notato il soggetto fare rientro presso il proprio condominio con una busta di plastica in mano.

L’uomo, che si era recato nei vicini negozi per comprare alimenti, è stato identificato nell’androne del palazzo e nonostante gli agenti gli spiegassero che varie associazioni del luogo e gli stessi negozi di alimentari possono effettuare consegne a domicilio, ha iniziato a protestare ed inveire.

Gli agenti lo hanno quindi denunciato per violazione dell’art. 260 del Testo Unico delle Leggi sanitarie in quanto “non osservava un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo” punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

Sono tuttora in corso indagini per appurare se lo stesso uomo abbia avuto contatti stretti con altre persone, tanto da ipotizzare eventuale violazione all’art. 452 C.P. per epidemia colposa.

