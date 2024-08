Home

8 Agosto 2024

Possesso di stupefacenti e resistenza, denunciato cittadino Saudita

Nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza a Livorno, gli agenti della Sezione Volanti, durante l’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati in genere; nel pomeriggio di ieri, in piazza Garibaldi procedevano al controllo di un cittadino extracomunitario di 24 anni originario dell’Arabia Saudita trovato in possesso di 25 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo hashish. L’uomo al termine dei previsti accertamenti veniva denunciato in stato di libertà per i reati di possesso di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.