Cronaca

4 Luglio 2024

Livorno 4 luglio 2024 – Possibili disagi al numero unico Cup per venerdì 5 e sabato 6 luglio

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che venerdì 5 e sabato 6 luglio, a causa di alcuni lavori che richiederanno la temporanea chiusura della sede del call center di Lucca, potrebbero protrarsi i tempi di attesa in coda per chi chiamerà il numero unico di prenotazione telefonica Cup 0585 498498. L’Azienda si scusa per il disagio.