Home

Consumatori

Possibili frammenti di vetro, Coop richiama condimento per insalata di pasta

Consumatori

4 Settembre 2023

Possibili frammenti di vetro, Coop richiama condimento per insalata di pasta

Livorno 4 settembre 2023 – Possibili frammenti di vetro, Coop richiama condimento per insalata di pasta

Coop con la pubblicazione sulla sua pagina internet dei richiami alimentari, annuncia di aver richiamato il prodotto Condimento per insalata di pasta coop

Il Motivo del richiamo: potrebbe contenere frammenti di vetro

Questi i numeri dei lotti ritirati

TF224 MFE173

TF224 MFE177

Punti vendita interessati:

Alcuni punti vendita Coop

Le avvertenze dell’azienda Coop:

invitiamo i Consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800.805580

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin