Post alluvione: pronta la procedura per i contributi statali ai privati

7 settembre 2018

La vicesindaco Sorgente: “Il Comune raccoglierà le richieste e garantirà assistenza ai cittadini che dovranno presentare la domanda”.

Livorno 07 settembre 2018. Si è tenuta presso il Genio civile la riunione di coordinamento tra Regione Toscana e i comuni interessati dall’alluvione del settembre 2017 (Livorno, Collesalvetti, Rosignano).

Oggetto dell’incontro la preparazione delle procedure per la concessione dei contributi ai soggetti privati danneggiati dalla calamità, in previsione dell’approvazione della apposita delibera predisposta dal Consiglio dei Ministri per la seduta di domani.

RIMBORSI PER L'ALLUVIONE, ECCO COME FUNZIONERA' Ci siamo! Finalmente il governo è pronto per dare il via libera al finanziamento dei rimborsi per i danni a cittadini e imprese. Come Comune seguiremo le procedure per i privati.Ecco come ci stiamo organizzando per dare tutte le informazioni necessarie a chi dovrà fare richiesta. Gepostet von Stella Sorgente Vicesindaca di Livorno am Donnerstag, 6. September 2018

“Entriamo finalmente nella procedura finale dei contributi statali – sottolinea Stella Sorgente, vicesindaco di Livorno – ci aspettiamo di trovare il decreto in gazzetta ufficiale nel giro di una settimana e, dal momento della sua pubblicazione, i cittadini che hanno presentato la scheda B potranno iniziare a inoltrare le domande qui in Comune, corredate da una perizia asseverata. Metteremo a disposizione i moduli ufficiali da compilare direttamente sul nostro sito web, già dai prossimi giorni”.

“I tempi sono un po’ stretti: 40 giorni dal momento della pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale – prosegue Sorgente – ma secondo i tecnici della Regione si tratta di un tempo sufficiente, già sperimentato in altre occasioni. In ogni caso, come Comune, garantiremo ai cittadini la massima pubblicità e assistenza su tutti i passaggi procedurali. Ci stiamo già attivando a riguardo, prima dell’approvazione della delibera in Consiglio dei Ministri, proprio per predisporre la migliore organizzazione interna”.