29 Settembre 2022

Post elezioni, PCI: “Un aumento di voti importante anche paragonato alle elezioni regionali del 2020”

Livorno 29 settembre 2022 –

PCI Toscana: “Importanti segnali di crescita in tutta la Toscana”. Le dichiarazioni della Segreteria Regionale dopo il voto

La Segreteria Regionale PCI Toscana ringrazia tutte le Compagne e i Compagni che in pochi giorni hanno raccolto le firme, permettendo a tutte le comuniste e ai comunisti di poter votare dopo oltre 35 anni il simbolo del PCI.

Non era scontato, visti i tempi stretti in cui abbiamo dovuto portare avanti con grande sacrificio ed allo stesso tempo entusiasmo per la raccolta delle firme.

Il risultato elettorale ci vede compiere un altro passo avanti, nella costruzione e nel radicamento del partito.

Un aumento di voti importante anche paragonato alle elezioni regionali del 2020 con un incremento di 8.000 voti.

Il lavoro che ci attende è di due tipi: uno il contrasto e l’opposizione verso il governo delle destre; il secondo la costruzione del PCI come casa di tutte le comuniste e i comunisti.

Infine, il ringraziamento più grande a tutte e tutti coloro che hanno votato il PCILivorno

