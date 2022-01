Home

28 Gennaio 2022

Potatura alberi a Shangai, i divieti di sosta e transito

Divieto di transito e sosta in via Buozzi a Shangai per operazioni di

potatura piante e alberi

Livorno, 28 gennaio 2022

Il Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza di divieto di transito e sosta con rimozione forzata, nei tratti di volta interessati dai lavori, in via Buozzi a Shangai per operazioni di potatura di alberi e piante.

L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 31 gennaio fino a venerdì 4 febbraio con orario 7,00 – 17,30.

Nella rimanente fascia oraria sarà ripristinata la circolazione in condizioni di sicurezza.

Nel periodo in cui sarà in vigore l’ordinanza, saranno comunque garantiti il transito e la sosta dei veicoli di soccorso ed emergenza, l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili, la sicurezza dei pedoni e l’accesso alle abitazioni.

