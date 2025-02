Home

Potatura olivo, un corso in collaborazione con il Comune di Rosignano

26 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 febbraio 2025 Potatura olivo, un corso in collaborazione con il Comune di Rosignano

Un corso ad hoc, quello di “Tecniche pratiche e teoriche di potatura degli olivi”, organizzato dall’Associazione Produttori Olivicoli Toscani di Cecina in collaborazione con l’Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo. Un corso che insegna come trattare al meglio la pianta per ottenere ottimi risultati. Fra l’altro Rosignano Marittimo fa parte delle Città dell’Olio e nella nostra zona sono presenti oliveti composte da migliaia di olivi.

Il corso prevede una lezione teorica introduttiva e una serie di sessioni di apprendimento pratico che si svolgono all’interno di un’azienda olivicola del territorio. Possono partecipare, infatti, persone anche prive di nozioni di base perché il corso prevede l’acquisizione di competenze pratiche che consentono di eseguire tutte le operazioni di potatura degli olivi.

Le lezioni sono previste nei giorni 28 febbraio, 1-6-7-8-marzo 2025 con orario 8.30-13 presso l’Azienda Agricola “Frantoio Molino a Vento” di Gaspare Stabile a Rosignano Marittimo, Località Molino a Vento, n. 87.

Il corso può accogliere un numero massimo di 25 partecipanti ed il costo di partecipazione è di € 30. Chi è interessato può comunicare i propri dati per l‘iscrizione all’Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano chiamando i numeri 0586-724321 oppure 0586-724506, o all’indirizzo e-mail a.galeota@comune.rosignano.livorno.it oppure a s.ciompi@comune.rosignano.livorno.it

E’ raccomandata ad ogni partecipante la dotazione di attrezzature individuali di base (guanti, cesoie da potatura).