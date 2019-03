Home

1 marzo 2019

Potenti (Lega) sul prossimo commissario dell’Autorità di Sistema

“Plauso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Vice Ministro On. Edoardo Rixi per l’immediato intervento al fine di garantire all’ Autorità di Sistema Portuale di Livorno una continuità operativa resasi indispensabile a seguito delle recentissime vicende giudiziarie.

Siamo certi che la figura commissariale saprà interpretare tutte le esigenze operative di cui le infrastrutture portuali di Livorno, Piombino ed Isola d’ Elba hanno estremo bisogno.

Potrà ben comprendere, il Presidente della Regione Toscana Rossi, il quale in queste ore ha parlato di concertazione sulla scelta del nome del Commissario, come siano necessari tempi rapidissimi per affidare una simile nomina.

Non dubitiamo, e spero non lo farà il Presidente della Toscana, che gli investimenti fatti dalla Regione sul porto di Livorno saranno non solo valorizzati ma, anzi, sia questa l’ occasione per infondere fiducia e certezza di buon governo amministrativo dell’ Autorithy a tutte le imprese che operino e vorranno operare nel porto di Livorno”.

On. MANFREDI POTENTI

Membro II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Segretario Commissione speciale d’ inchiesta Ecoreati della Camera dei Deputati

LEGA