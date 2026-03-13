Home

Potenti Lega attacca sindaco di Collesalvetti: Paoli esalta blocco treni su canali istituzionali

13 Marzo 2026

Collesalvetti (Livorno) 13 marzo 2026

“Lascia interdetti il comportamento del sindaco Sara Paoli che ha utilizzato le pagine istituzionali del comune di Collesalvetti per esaltare i presidi di protesta

dell’organizzazione sindacale Usb nelle stazioni ferroviarie della zona.

“Queste manifestazioni, infatti, hanno costretto la deviazione di un convoglio contenente mezzi militari al tratto ferroviario Pisa-Vada.

È a dir poco inopportuno che un sindaco, dunque un ufficiale del Governo, esterni la sua adesione a simili iniziative che interferiscono con la circolazione ferroviaria e addirittura lo faccia sui canali del comune.

L’unica nota lieta dell’episodio di ieri è che il passaggio obbligato ha confermato la strategicità della linea Pisa-Collesalvetti-Vada per evitare blocchi e scioperi e per la quale chiederemo il potenziamento anche nel trasporto pubblico locale.

Queste manifestazioni sono sempre più frequenti e tengono in ostaggio per ore i pendolari e il trasporto di materiali strategici, come dimostra quanto accaduto alla stazione di Pisa ieri.

A questo proposito ho intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per fare luce sull’interruzione del traffico ferroviario causata ieri dai dimostranti”. Lo dichiara in una nota Manfredi POTENTI, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII Commissione a Palazzo Madama.