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Cronaca

Potenti (Lega). “Nomina Segretario generale Autorità Sistema Portuale. Tardi, ma ora il porto di Livorno può ripartire.”

Cronaca

28 Aprile 2026

Potenti (Lega). “Nomina Segretario generale Autorità Sistema Portuale. Tardi, ma ora il porto di Livorno può ripartire.”

Livorno 28 aprile 2026 Potenti (Lega). “Nomina Segretario generale Autorità Sistema Portuale. Tardi, ma ora il porto di Livorno può ripartire.”

“Come promesso dal Vice Premier Matteo Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non lascia sola Livorno e le proprie infrastrutture. Dopo la nomina del Prefetto Giancarlo Dionisi a Commissario per la Darsena Europa, è adesso l’ora di un militare, proveniente direttamente dal Ministero, ad essere nominato Segretario Generale della Autorità portuale.

Finisce il tedioso immobilismo causato dal Presidente Davide Gariglio. Immobilismo unito ad una resistenza gestionale ostinata, continuata dopo la presidenza Guerrieri con lo scopo di difendere tutte le posizioni di privilegio. Dai progetti della Darsena agli atti gestionali della ADSP non resi pubblici, ai vantaggi stipendiali ai dirigenti della ADSP; tutte opacitá protrattesi nella gestione della Autorità Portuale sulla quale faremo luce, espungendo i responsabili di ritardi nei cantieri della Darsena e di tutte le opere attese da troppi anni.

Non poteva quindi andare peggio a quella Sinistra locale terrorizzata di perdere il controllo di cantieri, stipendi ed assunzioni gradite.”

Lo dichiara il Sen. Manfedi Potenti(Lega)