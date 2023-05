Potenti (Lega): Servono rinforzi all’Ufficio dogane di Livorno

Home

Cronaca

7 Maggio 2023

“La situazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e le sue sezioni operative territoriali merita di essere portata all’attenzione del Governo, per questo presenterò un’interrogazione parlamentare al Senato.

Da troppo tempo i lavoratori segnalano le difficoltà organizzative con cui si trovano a dover fare i conti per la carenza strutturale di personale a cui si aggiunge anche l’assenza di dirigenza da maggio.

Eppure restano ancora nel limbo le richieste di posizione di comando formulate da dipendenti di altre amministrazioni.

Lo spirito di servizio del personale presente non deve essere un alibi anche perché da questo Ufficio e dalle sue sezioni operative territoriali dipende il funzionamento di strutture strategiche per il territorio toscano come porti ed aeroporti a Livorno, Piombino, Portoferraio e Grosseto”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

