Potenti (Lega): “Spettacolo negato a Rosignano perchè attore leghista? Se confermato metodi da Corea del Nord”

29 Luglio 2022

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 luglio 2022 – Potenti (Lega): “Spettacolo negato perché attore leghista? Se confermato, gravissimo”

“La sinistra nazionale che starnazza su fantomatiche influenze russe, a livello locale dà prova di metodi da Corea del Nord. L’amministrazione di centrosinistra di Rosignano, infatti, ha cancellato un appuntamento teatrale per la recita de “L’Avaro” già fissato per il 16 agosto. Il motivo? A quanto sostengono le attrici Eva Robin’s, Martina Benedetti e Livia Castellana, l’assessora alla Cultura non avrebbe gradito il protagonista e direttore artistico della compagnia Andrea Buscemi, con un passato da assessore leghista a Pisa. Lo spettacolo, dunque, non s’ha da fare perché lo mette in scena un leghista. Se questi sospetti fossero confermati, sarebbe di una gravità inaudita e rivelerebbe il vero volto di una sinistra sempre più “avara” di pluralismo e rispetto delle posizioni altrui”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega.

