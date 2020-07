Home

19 Luglio 2020

Potenti su Garufo e “Il valium per i residenti di Piazza Garibaldi”

Livorno 19 luglio 2020 – Il comunicato stampa della Lega Salvini Premier Livorno, a firma del suo Commissario provinciale On. Manfredi Potenti, riguardante Piazza Garibaldi e la dichiarazione dell’ Assessore Garufo che ha rivolto ai residenti della stessa:

“Il Valium per i residenti di Piazza Garibaldi a Livorno oppressi dal caos notturno?

Tra poco dovranno assumerne anche i membri della Giunta regionale e comunale.

La storia del bando di rigenerazione urbana e dello stato di continuo disagio degli abitanti degli isolati limitrofi avrà una soluzione politica e forse giudiziaria.

Uno degli insuccessi di chi amministra la città di Livorno si è finalmente palesato con le dichiarazioni succedutesi nelle commissioni consiliari congiunte Terza e Quarta.

Il Centro città è, nelle ore notturne, in mano alle bande di vagabondi dediti a spaccio e ad alcoolismo.

Tale stato di cose è acclarato, pacifico e consolidato.

L’ unica rigenerazione è l’ allontanamento di questi poco desiderabili cittadini, piovuti in città per chi sa quali ragioni ed ivi trattenutisi grazie a discutibili compiacenze delle politiche sociali pubbliche e in condizioni di tollerata illegalità che ruota tra droga, prostituzione ed esercizio abusivo di attività commerciali ambulanti e non.

E’ ora di dire basta e, se gli amministratori comunali non sono in grado di arrestare il fenomeno, fermino almeno se stessi e si dimettano! La città di Livorno ne avrà gran beneficio!

Per gli attuali amministratori regionali, poi, tra 2 mesi sarà il popolo toscano a decretare la fine della loro esperienza, il tutto con grande beneficio del territorio labronico!”

Il discorso di Garufo dal sito Youtube del Comune di Livorno