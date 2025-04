Home

Potenzi attacca Salvetti: “Darsena Europa ostaggio delle lotte nel PD toscano”

16 Aprile 2025

Potenzi attacca Salvetti: “Darsena Europa ostaggio delle lotte nel PD toscano”

Livorno 16 aprile 2025

“Il Sindaco di Livorno in una intervista alla stampa e riferendosi ai giorni in cui si attendono i rinnovi della ADSP del Mar Tirreno Settentrionale parla di ‘sgambetti’ e si di dice ‘innervosito’, affermando che i tempi di realizzazione di opere strategiche come Darsena Europa sarebbero messi in discussione.

Salvetti parli e dica a chi ed a cosa si riferisce. Il Governo, per tramite del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha manifestato la massima disponibilità al territorio livornese ed altrettanta massima attenzione è testimoniata dalla istituzione di una cabina di regia della Prefettura di Livorno sulle grandi opere della Darsena.

Segnali positivi anche dalle imprese che hanno promosso alla ADSP di Livorno richieste di interesse per la Darsena Europa, infrastruttura in corso di realizzazione.

È quindi ovvio che il sindaco Salvetti faccia riferimento alle guerre interne al PD toscano, che in questi giorni pare dilaniato sui rinnovi della Autorità Portuale.

Una delle cause è l’intransigenza politica del Presidente Eugenio Giani nelle trattative con il Ministero dei Trasporti, atteggiamento autoritario e totalmente slegato dai desiderata dei territori costieri.

I primi esiti si sono concretizzati in una perdita di risorse umane verso altri porti, come Genova.

Ecco quindi svelate le preoccupazioni del Sindaco Salvetti: non essere in grado di esercitare un peso politico su scelte strategiche per il territorio, un territorio che sta scommettendo enormi risorse pubbliche nel proprio futuro”.

Lo dichiara il senatore della Lega Manfredi Potenti, membro della VIII Commissione a Palazzo Madama.