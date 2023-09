Home

Potere al Popolo 6 anni fa la terribile alluvione a Livorno, ma ancora non abbiamo imparato abbastanza

9 Settembre 2023

Livorno 9 settembre 2023 – Potere al Popolo 6 anni fa la terribile alluvione a Livorno, ma ancora non abbiamo imparato abbastanza:

“Il 9 settembre 2017 si abbatte su Livorno una calamità naturale di dimensioni bibliche, causando la morte di 8 persone e milioni di danni materiali.

Sono passati sei anni da allora, una calamità di quelle dimensioni era ritenuta al tempo un evento raro; oggi purtroppo fenomeni del genere avvengono ogni giorno in qualche parte del pianeta, dove si manifesta un evento di dimensioni sempre più catastrofiche.

È il cambiamento climatico che prende sempre più forza, alimentato dalle folli scelte politiche e finanziarie che sostengono un sistema di sviluppo che si basa sul produrre energia elettrica da fonti fossili, sulla deforestazione del pianeta e la sua cementificazione.

Da questa tragica vicenda il Partito Democratico e la giunta di Livorno non hanno purtroppo tratto insegnamento. Sappiamo bene chi ha autorizzato la lottizzazione dell’ area del Levante e i problemi relativi alle casse di espansione concausa dell’alluvione.

Insomma, il PD perde il pelo ma non il vizio.

Questa giunta approvando un piano strutturale e operativo che prevede nuove cementificazioni non è coerente con le politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Noi come ogni anno non partecipiamo alle commemorazioni istituzionali, passerella per i politici di professione, e quest’anno siamo ancora più convinti visto che l’organizzazione è stata affidata ad un ente promotore di spettacoli, facendola diventare parte integrante dell’estate più lunga del mondo.

Ribadiamo la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime delle alluvioni, ai tanti cittadini del pianeta che hanno perso tutto.

La manifestiamo con le nostre lotte per salvaguardare l’ambiente e affermando con forza che l’unica grande opera è quella della messa in sicurezza del territorio.

Ribadiamo la nostra contrarietà alle scelte del PD, al suo piano operativo e strutturale voluto dalla lobby degli architetti di Firenze e contro i centri di potere che traggono profitto dalla cementificazione e dalle calamità naturali”.



Potere al Popolo Livorno

