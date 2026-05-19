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Potere al Popolo: “due livornesi rapiti da Israele, violato ancora il diritto internazionale”

Cronaca

19 Maggio 2026

Potere al Popolo: “due livornesi rapiti da Israele, violato ancora il diritto internazionale”

Livorno 19 maggio 2026 Potere al Popolo: “due livornesi rapiti da Israele, violato ancora il diritto internazionale”

“Solidarietà agli equipaggi rapiti dall’IDF

Ancora una volta Israele viola il diritto internazionale, abbordando e arrestando cittadini europei in acque internazionali. I soldati dell’IDF hanno addirittura aperto il fuoco dai loro gommoni contro gli equipaggi inermi e con le man in alto

Abbiamo notizia del sequestro da parte delle forze israeliane di due livornesi in viaggio sulla Flottilla.

Chiediamo l’immediata liberazione e l’intervento tempestivo del comune e della prefettura per raggiungere la loro liberazione.

Pretendiamo che il Comune dia seguito effettivo alla mozione per il boicottaggio di Israele e per lo stop a ogni tipo di rapporto commerciale e non con esso.

Nel frattempo la nostra piena solidarietà va a Claudio e Federico, agli equipaggi della flottilla e come sempre al popolo palestinese”.



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