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Potere al Popolo Livorno: Sanità al collasso, la crisi climatica evidenzia il fallimento del sistema regionale

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1 Luglio 2026

Potere al Popolo Livorno: Sanità al collasso, la crisi climatica evidenzia il fallimento del sistema regionale

Livorno 1 luglio 2026 Potere al Popolo Livorno: Sanità al collasso, la crisi climatica evidenzia il fallimento del sistema regionale

Vista “l’ondata di caldo” di queste settimane e l’assalto ai Pronto Soccorso della regione, Potere al Popolo Livorno condivide la posizione di Potere al Popolo! Toscana

Potere al Popolo! Toscana: “Aprono (in grave ritardo) le Case di Comunità, ma la sanità territoriale è sempre più indebolita

“In questi giorni stiamo vedendo le immagini dei pronto soccorso presi d’assalto a seguito dell’ondata di calore che ha colpito anche la Toscana. Le immagini di un sistema economico e politico che sceglie di ignorare l’innegabile crisi climatica e limita il suo intervento, quando si decide a intervenire, alla mitigazione delle emergenze.

Ma non solo questo: quella di una gestione puramente emergenziale è anche l’impronta che lo Stato e di concerto la Regione hanno ormai tacitamente adottato anche per la gestione della sanità. Non si fanno programmi, si predispone il minimo indispensabile e si scaricano tutti i costi sulla popolazione. Il settore privato ringrazia; le famiglie, i lavoratori, gli studenti e i pensionati sono un po’ meno contenti!

Nella Toscana delle liste d’attesa infinite, dove sta diventando impossibile parlare con un medico di base, la medicina di prevenzione è ormai sparita, gli interventi di routine sono affidati quasi totalmente a prestazioni privatistiche, il personale pubblico è spremuto all’inverosimile e l’intero sistema pare sull’orlo del collasso (pensiamo a cosa accadrebbe con un’altra emergenza pandemica!). Sempre di più sono i Comuni dove si aumenta il massimale dei medici di base o dove vengono ritardati i pensionamenti per mancanza di organico – da Pistoia a Grosseto –, la sanità territoriale appare sempre meno efficace per le carenze strutturali e il conseguente riversamento sui pronto soccorso sempre più in difficoltà. Senza contare gli ospedali che chiudono, come quello di Navacchio o come quello di San Marcello Pistoiese su un’area montana che non deve essere dimenticata.

La Regione, piuttosto che battersi contro le politiche militariste del governo che sottraggono risorse ai settori essenziali come la sanità, sembra accettare passivamente questo stato di cose. Anzi, costruisce la favola dell’“eccellenza toscana” sulle prestazioni intramoenia che sfruttano il settore pubblico e le sue strutture per arricchire il privato.

In tutto questo, i recenti annunci in pompa magna dell’apertura di diverse Case della Comunità finanziate dal PNRR sembrano delle gocce nell’oceano. Non solo queste strutture apriranno con gravi ritardi su quanto previsto, ma non è ancora chiaro come andranno a inserirsi nel tessuto dell’assistenza sanitaria di base e come dovrebbero “tappare” le sue falle.

E una volta terminati i fondi del PNRR, che fine faranno? Verranno mantenute o saranno presto considerate a loro volta sacrificabili?

Quello che serve è un piano organico per la sanità, che favorisca la scelta della carriera in medicina di base (a cui si accede per concorso regionale con stipendi decisamente inferiori ad altre scuole di specializzazione), un piano straordinario di assunzioni del personale sanitario, la volontà politica di superare il modello ospedalo-centrico di cura intensiva, evidentemente molto proficuo dal punto di vista economico per i privati che si aggiudicano i servizi non sanitari (parcheggi, mense ecc..) e avanzare un modello basato sulla medicina di prossimità, con una rete capillare di presìdi territoriali.

E soprattutto, è necessario il ritorno al Sistema Sanitario Nazionale per garantire un servizio di qualità omogeneo in tutto il Paese, togliendo alle presidenze regionali la nomina diretta politica per la dirigenza sanitaria, e favorendo un processo elettivo tra il corpo dei lavoratori, rinforzare e implementare i dispositivi democratici e di confronto con il territorio”.