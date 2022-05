Home

Potere al Popolo presenta il libro “The rebel toolkit” a cura della Casa del Popolo Heval

13 Maggio 2022

Piazza XX Settembre, Sabato 14 maggio 2022, ore 14.30

L’autrice Diletta Bellotti ne parlerà con Vittorio Cateni, militante della Casa del Popolo Heval

Livorno 13 maggio 2022

Diletta Bellotti è scrittrice, ricercatrice presso l’osservatorio nazionale agromafie e militante politica. Da anni sul suo canale Instagram -molto seguito- parla di migrazioni, caporalato e lotta alle agromafie.

Nel 2021 pubblica con DeAgostini “The Rebel Toolkit – Guida alla tua rivoluzione”

The Rebel Toolkit è una piccola guida agli strumenti che portano al cambiamento. Passione, empatia, indignazione, cura, paura, emancipazione, prassi, umiltà e speranza sono gli “attrezzi del mestiere” per chi vuole essere pronto alla sfida: trovare la forza, il coraggio e la voglia di fare, vincere il timore di non essere all’altezza, ma anche sapersi fermare a riflettere prima di agire. Queste pagine sono per i ribelli di oggi, fatte perché siano lette, ma anche perché ci si possa scrivere sopra un appunto, un pensiero, un desiderio. Possono essere condivise con chi si sente solo nel combattere per i propri ideali, o con chi vorremmo accanto mentre lottiamo per raggiungere il nostro. Buona Rivoluzione! In un mondo che va sempre veloce, andare piano è un vero e proprio atto rivoluzionario. È da ribelli ricucire un abito anziché buttarlo, così com’è coraggiosa e fuori dal coro una voce gentile in mezzo agli hater dei social media. In questo libro ci sono tutti gli strumenti adatti per pensare con la tua testa e realizzare i cambiamenti che ti stanno a cuore, per alimentare la fiamma delle tue passioni, combattere le ingiustizie o difendere i più deboli e le persone che ami. Perché spesso fare la rivoluzione significa partire dalle piccole cose. Cose piccole, ma potenti, come la gentilezza, una toppa sulla t-shirt o… come The rebel toolkit.

a seguire è previsto un laboratorio sugli strumenti del libro, curato dall’autrice Diletta Bellotti – per prenotarsi 3312221720

