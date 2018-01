Potere al Popolo si presenta alla città nel palazzo occupato

Sabato 13 gennaio, ore 18:00presso Palazzo Maurogordato, scali D’azeglio 44 – LivornoPOTERE AL POPOLO si presenta alla città.”Il 4 marzo ci saranno le elezioni politiche, e per l’ennesima volta nessun partito che si presenta si pone l’obiettivo di rappresentare le classi più deboli.Per questo abbiamo deciso di accettare la sfida. Sabato pomeriggio presenteremo a Livorno le nostre idee, i nostri progetti, il nostro programma.

ISTRUZIONE, LAVORO, SANITÀ, AMBIENTE, CASA:

RIPRENDIAMOCI TUTTO!

“cosa e’ potere al popolo? (da https://poterealpopolo.org/ potere-al-popolo/manifesto/)

Un movimento di lavoratrici e lavoratori, di giovani, disoccupati e pensionati, di competenze messe al servizio della comunità, di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, che coinvolge partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, antiliberista e anticapitalista, comunista, socialista, ambientalista, femminista, laica, pacifista, libertaria, meridionalista che in questi anni sono stati all’opposizione e non si sono arresi.

Affronteremo questa campagna elettorale con gioia, umanità ed entusiasmo. Con la voglia di irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore di fallire, perché continueremo a fare – prima, durante e dopo l’appuntamento elettorale – quello che abbiamo sempre fatto: essere attivi sui nostri territori. Perché ogni relazione costruita, ogni vertenza che avrà acquisito visibilità e consenso, ogni persona strappata all’apatia e alla rassegnazione per noi sono già una vittoria. Non stiamo semplicemente costruendo una lista, ma un movimento popolare che lavori per un’alternativa di società ben oltre le elezioni”.