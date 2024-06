Home

Cronaca

Povia, il suo rapporto con la politica, i progetti futuri, la musica trap e i talent (Video)

Cronaca

22 Giugno 2024

Povia, il suo rapporto con la politica, i progetti futuri, la musica trap e i talent (Video)

Livorno 22 giugno 2024 – Povia, il suo rapporto con la politica, i progetti futuri, la musica trap e i talent (Video)

Cena in concerto con Povia, iri sera, 21 giugno 2024, l’artista ha cantato davanti al pubblico del Dollino in piazza Grande a Livorno e a intrattenendolo con il suo “MI HAI SALVATO LA VITA – TOUR” . Povia risponde ad alcune nostre domande su i suoi progetti futuri, sulla musica trap e i talent e poi racconta il suo rapporto di artista con il mondo della politica

Per chi volesse ascoltare Povia e fare una gita fuori porta, questa sera (sabato 22 giugno); l’artista si esibirà a Cascia Reggello (Firenze) in occasione della Festa di San Pietro. – 51° Sagra del fungo Porcino. Il Mi hai salvato la vita tour sarà in piazza con inizio ore 21:30. Ingresso libero.

Alcuni scatti della serata