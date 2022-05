Home

28 Maggio 2022

Pozan, Coppa del mondo: è argento per il livornese Christian Volpi alla finale di paracanoa. Guarda la gara (Video)

Livorno 28 maggio 2022 – Pozan, Coppa del mondo: è argento per il livornese Christian Volpi alla finale di paracanoa.

Giornata importante per il nostro atleta livornese che con i colori della maglia azzurra ha disputato la finale per la coppa del mondo di paracanoa a Pozan in Polonia alle ore 19. 24

L’esito della gara per l’atleta labronico è stato il secondo posto dietro al vice campione olimpico ucraino MyKola Syniuk

Secondo gradino del podio e argento per il nostro Christian che ad agosto volerà in Canada ai campionati del mondo

Qui il video della finale paraolimpica di Pozan

