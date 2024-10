Home

9 Ottobre 2024

Livorno 9 ottobre 2024 – Pozzo senza autorizzazione, multa da 1200 euro

I Carabinieri forestali del Nucleo di Venturina hanno accertato che in località Perelli il titolare di un’impresa individuale aveva disatteso le prescrizioni impartite dalla Regione Toscana nella realizzazione di un pozzo diverso dal domestico. In particolare, il pozzo, realizzato già da diverso tempo, era privo di qualsiasi documentazione autorizzativa, poiché mai richiesta alla Regione Toscana. L’uomo è stato pertanto sanzionato per un importo di 1.200 euro.

Siamo nell’ambito della disciplina normativa regionale che si prefigge di tutelare le risorse idriche: ai sensi dell’ art. 51 DPGR 61/R-2016 sanzionato dall’ art. 85 c. 2 lett. G stesso provvedimento e dell’ art. 15 della LRT 80/2015, afferente alle “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua”.