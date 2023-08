Home

Provincia

Campiglia

Pozzo senza concessione e materiale tossico in locale non idoneo, sanzioni della forestale a Cecina e Campiglia

Campiglia

14 Agosto 2023

Pozzo senza concessione e materiale tossico in locale non idoneo, sanzioni della forestale a Cecina e Campiglia

Livorno 14 agosto 2023 – Pozzo senza concessione e materiale tossico in locale non idoneo, sanzioni della forestale a Cecina e Campiglia

Le utilizzazioni forestali si devono conformare a norme piuttosto stringenti, sia nazionali che regionali, finalizzate al mantenimento in efficienza e salute dei boschi e a evitare che si inneschino fenomeni di dissesto idrogeologico per un disordinato venir meno della copertura forestale.

Al riguardo, i Carabinieri Forestali della Stazione di Cecina hanno accertato che, nel comune di Castagneto Carducci, nei vigneti di una società agricola era stato realizzato, in maniera irregolare, un pozzo per l’emungimento di acqua sotterranea, in quanto privo della concessione demaniale.

Al legale rappresentante della società, residente nel milanese, è stata elevata una sanzione amministrativa il cui importo sarà stabilito dalla regione Toscana, quale autorità amministrativa competente.

Negli ultimi giorni e nell’ambito dei controlli inerenti la corretta gestione e detenzione dei prodotti fitosanitari, in località Cafaggio del comune di Campiglia Marittima, i Carabinieri Forestali di Venturina impegnati in attività di controlli di settore, hanno accertato che un uomo custodiva un prodotto fitosanitario classificato come “tossico o nocivo” in un locale non idoneo a salvaguardarne la sicurezza. Pertanto, a suo carico, è stata elevata una sanzione amministrativa ammontante a euro 258.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin