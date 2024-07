Home

Pozzo senza contatori, multato proprietario. Rischia fino a 6mila euro di multa

13 Luglio 2024

Prosegue senza sosta l’impegno della componente Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Cecina sui vari fronti tesi alla tutela e salvaguardia dell’ambiente; soprattutto con riguardo al corretto utilizzo della risorsa idrica che come ogni stagione estiva tende a ridursi.

Dall’attività costante di monitoraggio del “territorio verde”, finalizzata a mantenerlo in efficienza e salute, ed evitare che si inneschino fenomeni di dissesto idrogeologico, i carabinieri del comparto Forestale hanno rilevato alcune irregolarità.

In particolare, quelli in forza al Nucleo Carabinieri Forestale di Cecina hanno accertato che in area rurale a nord di Cecina, località La Cinquantina di quel Comune, era presente un pozzo ad uso domestico all’interno di un terreno di proprietà privata.

Dalle attività svolte è emerso che il pozzo era privo di idonei dispositivi di misurazione delle portate e volumi prelevati; come invece prevede la normativa comunale di settore in materia. Pertanto i carabinieri hanno elevato al proprietario la contestazione della suddetta violazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa ammontante da euro 1.500 a 6. 000, salvo la riduzione di un quinto per casi di particolare tenuità.

Tuttavia la norma di settore (disciplinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 51/R/2015 Difesa del suolo e opere idrauliche all’art. 3 del Capo II in rubrica “Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”) prevede che a determinare l’importo effettivo da pagare per il trasgressore sia il comune di Cecina in qualità di amministrazione competente.

