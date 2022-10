Home

17 Ottobre 2022

Pranzo veloce per una gita al lago: cosa preparare?

In piena estate capita spesso di organizzare delle gite al lago nella speranza di poter finalmente godere di un po’ di fresco. I bambini ne approfittano per giocare all’aria aperta e gli adulti per rilassarsi finalmente, dopo una settimana di intenso lavoro. Insomma, nei mesi caldi, non mancano occasioni per godersi una giornata di benessere in famiglia o con gli amici.

Ma per chi non vuole tornare a casa all’ora del pranzo, o non ha nessuna intenzione di andare al ristorante, quali sono i piatti veloci da poter preparare a casa e portare con sé? Vediamolo insieme.

Pasta fredda

Must delle gite al lago è la pasta fredda: un piatto svuotafrigo in cui si può inserire veramente tutto ciò che si vuole. Ottima è la pasta con verdure tagliate a cubetti, formaggio fresco e del prosciutto cotto, ma anche quella condita con condimenti pronti, come i sughi Tigullio , è ottima e piacerà a tutti. Il sugo noci e carciofi ad esempio è perfetto, se abbinato con dei carciofi sott’olio e dello speck a striscioline. Da non perdersi poi, il pesto alla genovese, con o senza aglio, per una pasta fredda a cui unire con pomodori e mozzarella.

Insalata di riso: un grande classico

Un intramontabile classico quello dell’insalata di riso. Un piatto semplice da preparare e che mette d’accordo veramente tutti, adulti e bambini. Ottima con le varie verdure classiche, può arricchita con del tonno, della feta a cubetti o con del formaggio. Ma per chi ama invece, i piatti più elaborati, si possono cuocere in padella dei bocconcini di pollo da condire con le spezie che più si amano per un piatto gustoso, da mangiare anche freddo.

Noi proponiamo del riso da condire con zucchine scottate in padella, tonno e olive.

Torte salate

Per chi non ama la pasta o proprio non ne ha voglia, un’ottima alternativa sono le torte salate. Da preparare con del macinato di carne, o con dei bocconcini di vitello o di pollo da abbinare a del mais o a piselli e carotine da tagliare in piccoli cubetti.

Il consiglio generale è quello di scegliere sempre delle ricette che siano leggere, sfruttando le verdure di stagione, come i peperoni da abbinare a un formaggio fresco o delle zucchine con salmone affumicato e formaggio spalmabile.

Wrap, piadine e toast

Per concludere non si potevano che scegliere i classici panini, o toast, da preparare con tutto ciò che si preferisce, sempre pratici e perfetti per un pranzo all’aperto. Si va dal classico prosciutto e formaggio, al più articolato toast da preparare con dell’avocado e del salmone affumicato e il classico tonno e sottaceti.

I wrap ottimi con kebab di pollo o con cotolette da tagliare a strisce e abbinare con dell’insalata in foglie e con una piccola quantità di maionese o di altra salsa per rendere tutto più piacevole al palato.

Infine la piadina, ottima con del prosciutto crudo e delle verdure grigliate, da arricchire con della salsa tartara.

