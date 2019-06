Home

Pre Finali Nazionali di Miss Mamma Italiana 2019. In gara anche una mamma di Piombino

23 giugno 2019

Pre Finali Nazionali di Miss Mamma Italiana 2019. In gara anche una mamma di Piombino

Piombino – Gatteo Mare. Da giovedì 20 a domenica 23 giugno, la località turistica di Gatteo Mare, ospita le Fasi Finali della 26° edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, “Miss Mamma Italiana” (è il primo in Italia dedicato alla figura della mamma) è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Oltre mille le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di giugno di quest’anno, ma solo le 47 vincitrici delle Finali Regionali da giovedì 20 giugno hanno raggiunto Gatteo Mare, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 giugno, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.30 nella splendida cornice di Piazza della Liberà, sono in programma le due Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre prove creative e sportive.

Nella serata di sabato 30 giugno, verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 23 giugno, dove, sempre in Piazza della Libertà, con inizio alle ore 21.30, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2019” (l’ingresso alle 3 serate è gratuito).

Queste le mamme in gara:

JENNIFER DEBORAH BARRELLA 37 anni, impiegata, di Torino, mamma di Greta, Mattia e Ginevra, di 7, 6 e 4 anni;

LUCIA FANIGLIULO 41 anni, casalinga, di Nichelino (TO), mamma di Chiara ed Alessia di 14 e 7 anni;

ERICA IPPOLITO 30 anni, clinical manager, originaria di Varese, residente a Londra, mamma di Enea, Matilda ed Elia, di 7, 4 e 2 anni;

ALESSANDRA CALASSO 33 anni, estetista, di Caronno Pertusella (VA), mamma di Angelica di 3 anni;

ELISA BATTAGLIA 39 anni, educatrice, di Fino Mornasco (CO), mamma di Camilla di 12 anni e Emme e Gabriele di 8 anni;

SARA MONOPOLI 42 anni, imprenditrice, di Milano, mamma di Gaia e Gabriele, di 17 e 5 anni;

SANDRA DE MARCO 40 anni, si occupa di piani editoriali per il web, di Milano, mamma di Gabriele e Monica, di 8 e 4 anni;

SAFIRA LEO MASCOLO 28 anni, casalinga, di Cassano d’Adda (MI), mamma di Gabriel, Raphael e Miguel, di 8, 7 e 1 anno;

ELISA VALENTINO 30 anni, operaia, di Legnano (MI), mamma di Salvatore di 7 anni;

SARA MAURI 37 anni, impiegata, di Roncello (MB), mamma di Brian e Nathan, di 12 ed 8 anni;

CINZIA BETTONI 43 anni, contabile amministrativa, di Tavernola Bergamasca (BG), mamma di Matteo di 18 anni;

VANESSA BONDÌ 26 anni, impiegata amministrativa, di Botticino Sera (BS), mamma di Riccardo di 1 anno;

JESSICA MUNTONI 42 anni, operaia, di Palazzolo sull’Oglio (BS), mamma di Mattia e Giada, di 17 ed 11 anni;

VASELINA PANASENKO 42 anni, operaia, di Botticino Sera (BS), mamma di Davide e Daniele, di 17 e 9 anni;

GIULIANA PIGOZZI 39 anni, insegnante di scuola d’infanzia, di Porto Mantovano (MN), mamma di Rebecca e Riccardo, di 10 e 4 anni;

GIULIA GIRARDI 31 anni, impiegata, di Sarego (VI), mamma di Davide, Edoardo e Vittoria, di 10, 7 e 3 anni;

SALLY AVESANI 43 anni, educatrice, di Castelnovo (VR), mamma di Nayeli e Solidea, di 9 ed 8 anni;

EMANUELA BONAMIN 42 anni, manager, di Onara di Tombolo (PD), mamma di Vittoria e Gianmaria, di 11 ed 8 anni;

EDY FABRIANI 40 anni, baby sitter, di Solesino (PD), mamma di Samuel di 15 anni;

LILY BERTACCI 34 anni, segretaria, di Anzola dell’Emilia (BO), mamma di Marco di 13 anni;

ANNA LUCIA RUSSO 34 anni, barista, di Anzola dell’Emilia (BO), mamma di Giovanni e Denise, di 18 e 15 anni;

RALUCA AVRAM 36 anni, parrucchiera, di Ozzano dell’Emilia (BO), mamma di Aida di 9 anni;

CRISTINA VALGIMIGLI 44 anni, impiegata di banca, di Ravenna, mamma di Sara di 9 anni;

ADINA SERBAN 39 anni, parrucchiera, di Riolo Terme (RA), mamma di Denis e Riccardo, di 17 ed 8 anni;

INNA TERESHCHENKO 34 anni, macchinista, di Alfonsine (RA), mamma di Kateryna e Kristel, di 14 e 2 anni;

ANNARITA VOZZA 43 anni, casalinga, di Cervia (RA), mamma di Leonardo e Benedetta, di 16 e 10 anni;

SARA ULIANA 37 anni, impiegata, di Forlì, mamma di Alessia di 7 anni;

ROMINA TOGNARINI 39 anni, impiegata, di Longiano (FC), mamma di Aurora di 6 anni;

NAIDA SHKRELI 41 anni, impiegata, di Rimini, mamma di Lorenzo, Ilaria e Alessandro, di 17, 14 e 12 anni;

DEBORA ARDINI 44 anni, impiegata, di Igea Marina (RN), mamma di Aurora e Federico, di 15 ed 8 anni;

MIRANDA COZZOLINO 41 anni, fisioterapista, di Ancona, mamma di Giulia e Gioia, di 12 e 4 anni;

MICHELA MONTANARI 45 anni, barista, di Sant’Angelo in Pontano (MC), mamma di Tommaso di 13 anni;

FRANCESCA PAPA 43 anni, fisioterapista, di Fermo, mamma di Lorenzo e Riccardo, di 13 e 10 anni;

GIADA BISTOCCHI 29 anni, infermiera, di Perugia, mamma di Davide di 9 anni;

FEDERICA ANTONELLI 28 anni, casalinga, di San Mariano (PG), mamma di Manuele di Nathan, di 6 anni e 10 mesi;

JESSICA CARLETTI 34 anni, commis di ristorante, di Piombino (LI), mamma di Francesco ed Angelica, di 11 e 3 anni;

CLAUDIA FAMBRINI 45 anni, scrittrice, di origini toscane (di Camaiore, Lucca), residente a Tokyo in Giappone, mamma di Daniele di 23 anni;

BENEDETTA MAZZI 33 anni, allenatrice, di Roma, mamma di Leonardo di 1 anno;

STEFANIA D’ALICANDRI 35 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Nicholas, Chantal, Gabriel e Kiliam, di 12, 7, 5 e 2 anni.

DANIELA D’ALCANDRI 45 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Eleonora, Federica, Emanuele e Riccardo, di 21, 18, 9 e 6 anni;

FEDERICA CARACUTA 28 anni, operatore sociale, di Carmiano (LE), mamma di Santiago di 4 anni;

JULIETA SANCHEZ 32 anni, casalinga, di Carmiano (LE), mamma di Romeo e Lucia, di 9 e 7 anni;

MARIANTONIETTA BISCONTI 37 anni, animatrice, di Monteroni (LE), mamma di Kevin e Gioele, do 12 e 7 anni

ROSA ARMENTANO 45 anni, bracciante agricola, di Castrovillari (CZ), mamma di Luigi ed Alessandro, di 13 e 9 anni;

ANGELA FERRARO 34 anni, impiegata, di Marano Calabro (CS), mamma di Leonardo e Giuseppe, di 13 ed 8 anni;

GIULIA PIRAS 37 anni, barista, di Bonorva (SS), mamma di Adele e Amalia, di 14 e 12 anni;

TIZIANA IBBA 40 anni, estetista, di Sanluri (Sud Sardegna), mamma di Mattia di 9 anni.

Nella giornata di lunedì 24 giugno, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2020”, il calendario è alla sua 17° edizione.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Gatteo.

Le tre serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

Il look delle mamme partecipanti sarà curato dallo staff del Club Roberto Foschi Parrucchieri, sotto la supervisione del’hair stylist di fama mondiale, il Maestro Roberto Foschi, curatore di immagine di “Miss Mamma Italiana”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Già dal prossimo mese di luglio, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2020. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto: Jessica Carletti.