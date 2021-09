Home

Pre partita Picchi-Livorno, le parole di Mister Nicola e del Capitano Neri

25 Settembre 2021

Livorno 25 settembre 2021

L’Armando Picchi comincia la propria stagione 2021-22 allo Stadio Armando Picchi sfidando l’Us Livorno nella prima giornata del triangolare di Coppa Italia Eccellenza. Una sfida sicuramente tanto inedita quanto affascinante, in un palcoscenico che si preannuncia da almeno due categorie superiori.

Alla vigilia della sfida ecco le parole del Mister Nicola Sena e del Capitano Francesco Neri

Sena: “Siamo all’inizio della stagione ed entrambe le formazioni sono state molto rinnovate quindi ci saranno degli errori e tanti dettagli ancora da migliorare.

Non è una partita come tutte le altre, va detto subito. Affrontiamo il Livorno che è la squadra del cuore della maggior parte di noi, quindi è una sfida particolare. Voglio una squadra che abbia rispetto dell’avversario, ma anche consapevolezza dei propri mezzi e vada a giocarsela senza troppi pensieri.

Il tanto pubblico? Ho fiducia che possa caricare i ragazzi. Dovremo avere personalità e coraggio per proporre le nostre idee di gioco”.

Neri: “Le sensazioni alla vigilia sono molto positive. È la nostra prima partita ufficiale per noi, abbiamo lavorato molto e domani sarà un test importante.

Nessuno di noi è abituato ad un palcoscenico come quello di domenica sera, ma sono sicuro che il tanto pubblico ci caricherà e sarà uno stimolo in più per fare bene.

Il Livorno è forte ed affrontarlo un’emozione incredibile, ma noi battaglieremo su ogni pallone e venderemo cara la pelle. Non vediamo l’ora”.

Unico assenti in casa bianco-amaranto l’attaccante Pellegrini ed il difensore Carelli. Tutto presente il resto del gruppo, compreso il nuovo acquisto Campo.

