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Cronaca

Preavviso di interruzione idrica, interessate 100 utenze

Cronaca

15 Maggio 2026

Preavviso di interruzione idrica, interessate 100 utenze

Livorno 15 maggio 2026 Preavviso di interruzione idrica, interessate 100 utenze

ASA comunica che il 19 maggio, dalle ore 8 alle ore 15 circa, nel Comune di Livorno i tecnici saranno impegnati nel collegamento di un tratto di nuova condotta in via del Littorale, all’altezza del civico 200. L’intervento si rende necessario per consentire l’avanzamento dei lavori previsti dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione della nuova ciclopista. Durante i lavori sarà interrotta l’erogazione idrica in via del Littorale dal civico 200 al civico 242. L’interruzione del servizio interesserà circa 100 utenze, che saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità, destinati a scomparire col passare delle ore.

ASA informa che se, per avverse condizioni meteo o eventuali imprevisti, non fosse possibile eseguire l’intervento, potrà essere posticipato al giorno successivo.